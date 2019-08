Mujer hispana relata como por poco se convierte en víctima de estafa

(NOTICIAS YA).-Residentes de Tampa han sido blanco de varias llamadas fraudulentas de personas que dicen ser representantes de empresas de servicios públicos.

En este caso, el periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó con una mujer hispana que casi se convierte en una víctima de estos fraudes.

“Me dieron todos los datos míos, dirección, nombre, teléfono y me dijeron tenía una deuda con ellos porque no había recibido el pago de los últimos tres meses,”

Dijo Luivis Calderón

En esta ocasión fue con el servicio eléctrico. Sin embargo, Calderón no tenía deudas.

“Me dijeron de ir a Walmart y comprar unas tarjetas. Que no lo dijera a nadie porque si no me iban a poner un cargo de $800. Tenía que pagar $499 para poder tener la luz en mi casa,”