Mujeres hablan sobre presuntos delitos sexuales cometidos por un hispano

(NOTICIAS YA).-

Juan Carlos Cordero o “J.C.” fue detenido en marzo luego de ser acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en el área de San Diego entre el 2015 y el 2019.

De acuerdo a las autoridades, Cordero buscaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas como Plenty of Fish. Ese fue el caso de Emily quien tenía tan solo 18 años al momento de la presunta agresión en el 2015.

“Platicamos y tomamos cerveza,” dijo Emily.

Se encontraba con las mujeres, las convencía de ir a su departamento o cuarto de hotel y las incitaba a beber alcohol y a consumir drogas.

En un abrir y cerrar de ojos, la situación se volvió violenta.

“Quedó de llevarme de regreso a mi casa. cuando estábamos en su auto, me quito mi teléfono, lo aventó al asiento trasero y me empezó a golpear. como pude moví el manubrio y me dejo bajarme,” explicó Emily.

Según las autoridades, otra táctica del hombre hispano de 35 años era acechar a mujeres en restaurantes y clubs nocturnos.

“Estaba muy tomada y no me sentía con la fuerza de poder escapar sin resultar lastimada,” dijo Emily.

La defensa de Cordero dice que las relaciones sexuales fueron de mutuo acuerdo.

Las víctimas que comparecieron ante el juez dijeron que no logran recordar con claridad lo que sucedió durante la noche de la supuestas agresiones. Sin embargo el dolor emocional y físico es algo que no logran superar.

“A la mañana siguiente no sabía donde estaban algunas de mis prendas y me sentía adolorida al sentarme,” dijo Marissa.

De acuerdo al Departamento de Policía de San Diego, el acusado grabó algunos de estos actos sexuales. En marzo de este año, Cordero se declaró no culpable de los delitos que se le imputan entre ellos, penetración sexual de una víctima mientras está inconsciente. De ser hallado culpable, podría pasar más de 30 años tras las rejas.