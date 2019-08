Rifa su auto para pagar cirugía y el ganador se lo devuelve

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Brasil decidió rifar su auto para recolectar los fondos suficientes para una cirugía luego de que le detectaran dos tumores cerebrales, pero se llevó tremenda sorpresa cuando el ganador decidió regresar el premio.

Margaret Mormul, propietaria del auto, necesitaba juntar al menos 5 mil dólares para poder pagar una cirugía para remover dos tumores cerebrales que le fueron detectados, entonces pensó en rifar el vehículo.

“Cuando me detectaron los tumores no renuncié a mi vida y decidí subastar el auto con el que solía trabajar como conductora privada”, dijo Margaret.

La mujer vendió boletos para el sorteo, incluso acudió a programas de la televisión local para difundir su mensaje, según detalla Expreso.

Celio Pereira, un hombre jubilado de Paraná, resultó ser el ganador y Margaret se puso de acuerdo con él para entregarle su premio, sin imaginar que se llevaría una sorpresa.

Al momento en que Margaret estaba por entregar el premio sorteado, Celio decidió regresarle las llaves del auto.

Sorprendida, ella no logró contener las lágrimas y le dio un gran abrazo a Celio.

“Sabía que ella usaba el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingresos, Cuando compreé cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría con el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener un premio”, dijo el hombre jubilado.

El conmovedor momento en que Celio regresa a las manos de Margaert las llaves del auto fue grabado en video y ha conmovido a miles en redes sociales.

El mismo medio destaca que Margaret logró pagar la cirugía y le extirparon ambos tumores con éxito. Ahora, gracias a la ayuda de Celio y todas las personas que la apoyaron, ella se ha convertido en una luchadora más que venció el cáncer.