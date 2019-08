Comunidad de San Ysidro se prepara con taller para conocer sus derechos

(NOTICIAS YA).- Un taller especial en la comunidad de San Ysidro busca refuerza la labor de salir e informar a la comunidad sobre sus derechos y recordarles que sin importar su estatus migratorio pueden ejercerlos.

“Ahorita lo estamos enfocando más en esto por lo que viene en todas las noticias. Que viene amenazas de que van a hacer redadas y pues vimos en diferentes partes también más detenciones y cosas así.”, comenta la representante de Casa Familiar, Tiernan Siever.

En el taller aprenden a reconocer a las agencias del orden público; ICE, Patrulla Fronteriza, Protección Fronteriza y Aduanas, pero también a las agencias locales. La intención es que la comunidad no se confunda y reporte como una redada, lo que podría ser un simple asunto oficial de la policía o alguacil.

“Para que no estemos como asustados si no están haciendo nada. Por ejemplo el uniforme de Sheriff se parece al de la Patrulla Fronteriza. Entonces saber cuál es la diferencia entre las dos organizaciones es importante para que la gente no se asuste si no tiene que hacerlo.”, explica Sandra Alvarado, Coordinadora de la Red de Respuesta Rápida de San Diego

La principal lección de la clase fue el ejercer el derecho a permanecer en silencio; pero también se invitó a la comunidad a pedir apoyo en caso de encontrarse con un operativo migratorio.

“Puedes llamar a ese número si ves que ICE está en un lugar o Border Patrol y que están agarrando a gente y tu puedes llamar y pueden venir a ver qué está pasando a documentar y tener evidencia”, comentó una de las participantes del taller.

El número para pedir apoyo y que se pueda documentar la actividad de agencias de inmigración es: (619) 536-0823.