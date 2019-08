Inquilinos en Linda Vista corren el riesgo de ser desalojados

(NOTICIAS YA).-

Residentes del complejo de Departamentos de la Calle Morley en la comunidad de Linda Vista podrían ser desalojados si continúan con su huelga de renta que inició en Agosto. Angelina Pedroza y otros ocho inquilinos se rehúsan a firmar un contrato con un aumento de cientos de dólares.

“Los otros dueños nos aumentaban 45 o 50 dólares cuando más,” dijo Pedroza.

Hace 6 meses se vendió el complejo de 47 unidades a la compañía MC Mortgage and Realtors y ahí empezaron los cambios.

“Ya para lo que me aumentaron a mi $355 dólares que me aumentaron a mi, yo no puedo pagar porque estoy retirada,” explicó Pedroza. “Yo tengo 71 años y mi esposo esta enfermo.”

Pedroza, su esposo y su nieta quienes llevan 10 años viviendo en este complejo tienen una orden de desalojo. Además, junto con otros vecinos dicen que han sido víctimas de tácticas de intimidación.

“Nos mandan cartas, nos amenazan […],” dijo Claudia Lara, otra inquilina participando en la huelga de renta.

Los residentes dicen que el aumento requeriría de muchos sacrificios.

“Buscar otro trabajo, limitarse mucho como en comidas,” agregó Lara. “Yo tengo un hijo que tengo que alimentar.”

Mike Contreras es el nuevo dueño del complejo y explicó que el acceder a las peticiones de estos 9 arrendatarios implicaría cambiar los contratos de todos los residentes.

“Yo pagué mucho por el edificio, a precio de mercado así que, necesito cobrar renta a precio de mercado para no perder la propiedad,” dijo Contreras.

Una situación que Rafael Bautista del Sindicato de Tenientes De San Diego cree que podría ser solucionado si hubiera un control de rentas.

“Lo que está ganando un trabajador no está subiendo a la misma altura que son los incrementos de renta,” dijo Bautista.

Algunos inquilinos ya están buscando otras opciones pero otros piensan seguir abogando por un nuevo contrato.

“No se me hace justo que de la noche a la manana, me echen de una vivienda donde he vivido 10 años,” dijo Lara.