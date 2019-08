EXCLUSIVO: Vivienda de hombre hispano es declarada inhabitable

(NOTICIAS YA).-Una vivienda de un residente de Altamonte Springs fue declarada inhabitable ya que sufre problemas estructurales debido a erosión.

Andrés Insuasty denuncia que la asociación de vecinos del complejo Stone Creek tenía la responsabilidad de construir un muro de contención.

Dijo Insuasty, residente afectado.

No obstante, Insuasty indicó que en el 2018 la asociación contrató los servicios de una compañía para reparar los techos de los apartamentos. La explicación que dieron a los residentes es que el paso del huracán Irma provocó daños. La contratista retiró la cubierta externa del techo de Insiasty pero no concluyeron la reparación en el momento.

“Me han amenazado recientemente, he recibido amenazas de muerte de uno de los trabajadores de ellos. Me amenazaron que me iban a partir en dos, no les importaba,”