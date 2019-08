Inundaciones en condados de la bahía preocupan a residentes

(NOTICIAS YA).-Se continúan intensificando los días de lluvia a lo largo de varios condados de la bahía, algo que está afectando a muchos residentes.

Hasta una canoa tiene que utilizar John Rogers, residente de Valrico, para poder ir o regresar a su casa. La calle en donde se ubica su vivienda está tres pies bajo agua.

Dijo Rogers

Dolly Andrew, también residente de Valrico, lleva 10 días con las puertas de su casa cerrada.

“Esta situación está afectando a nuestro negocio, porque podemos llegar solamente en canoa pero nuestros clientes no, se tienen que detener aquí,”

Dijo Andrew.

En marco de estas inundaciones, existe la disponibilidad de tomar bolsas de arena en el 4501 de la Avenida Himes Sur. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó con autoridades de la ciudad para conocer recomendaciones ante estas lluvias.

“Es muy importante que no manejen por las calles inundadas, porque podrían no saber determinar la profundidad del agua. Si una calle está cerrada, recuerden que no pueden circular,”