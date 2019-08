Buscan a sospechoso de apuñalar a su pareja en su casa en Lakeside

(NOTICIAS YA).- Autoridades en San Diego buscan a un hombre que lleva 8 días prófugo tras haber atacado a su pareja sentimental de varios años de manera repentina mientras dormía en su casa en la comunidad de Lakeside.

La víctima pidió el apoyo de nuestras cámaras para dar a conocer su historia y que la comunidad pueda apoyar en localizar a Simón Banderas Gómez, de 46 años, quien habría huido de la escena en el vehículo de la víctima; una camioneta GMC modelo 2000 con matrícula 6G91734.

“De Repente cuando yo estaba acostada pues sentí un golpe en la cadera. Y pensé que el se me había dejado caer encima. Y yo todavía me quedé un ratito quieta, pero me dolía el golpe, pero de repente me agarró de la cabeza y me embrocaba en las almohadas y decía que me iba a matar”, comentó la víctima de manera anónima.

Entre el ataque y sin saber exactamente qué estaba pasando, la víctima logró golpear a Simón en el vientre y tirarse a un lado de la cama.

“Y fue cuando mire que había sangre y lo miré con el cuchillo en la mano”.

Con una herida en el vientre; tomó valor, para una vez más acercarse a su atacante…

“Miré su teléfono y fui y me senté y le dije que lo quería y lo abracé; pero yo lo hice con plan de que llamarle al 911”.

Eventualmente la mujer pudo salir de la casa y convencer a Simón de que le entregara el cuchillo que luego arrojó entre las plantas de su casa. Sin la amenaza del cuchillo; la víctima aprovecha un momento de distracción para subir a su vehículo.

“Y de suerte que ahí estaban las llaves del carro en el carro. Y yo lockie el carro y me fui, yo manejé y me fui. Agarre el carro y yo manejé hasta la gasolinera y ahí pedí ayuda, cuando llegué a la gasolinera pedí”.

No puede explicarse qué llevó a Simón a atacarla con cuatro apuñaladas, pero ahora pide el apoyo de la comunidad para que pueda ser localizado y enfrente a las autoridades.

El sargento Chantler explica que tras el ataque el sospechoso huyó de la escena tras haber robado el vehículo de la víctima. Se pide a la comunidad que si ha visto el vehículo o al sospechoso se comunique con el departamento del alguacil a los números (619) 938-1360 o (858) 565-5200.