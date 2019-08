Empleada de limpieza no fue contratada por culpa de un “perro racista”

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Tennessee asegura que no fue contratada para un trabajo de limpieza debido a que es de raza negra y que el potencial empleador culpó a su perro al rechazarla.

De acuerdo con FOX13, los hechos ocurrieron en mayo pasado. LaShundra Allen conoció al equipo de la iglesia Catholic Church of the Incarnation en Collierville acompañada de la mujer a quien remplazaría en el puesto.

“Debía limpiar la iglesia y luego ir a la casa del pastor y también limpiar allí”, explicó Allen, quien nunca logró llevar sus tareas a cabo tras recibir una extraña llamada con la que fue rechazada para el empleo.

La persona que le explicó a Allen no sabía cómo decirlo y la mujer incluso pensó que era una broma. “El padre Jacek (Kowal) no quiere gente negra limpiando su casa porque su perro es racista”, le explicaron a la trabajadora.

LaShundra, quien nunca tuvo una interacción con el religioso, busca que este sea despedido de su trabajo. “Se supone que deber ser piadoso. Dios no ve colores”, expresó la afectada.

Kowal, por su parte, negó ser racista. El sacerdote dijo a FOX13 que hace años el pastor alemán tuvo una “mala experiencia” con un afroamericano y es agresivo con los extraños desde entonces, particularmente con aquellos de piel oscura.

La explicación no satisfizo a LaShundra. “Ni siquiera sé qué decir. Actuaron como si yo debiera simplemente aceptarlo. Bromeando mientras yo pensaba que eso no está bien. Me acabas de decir que no me quieres en tu casa por el color de mi piel”, lamentó la mujer.

Allen añadió que ella y su predecesora preguntaron si el perro podía ser enjaulado mientras se hacían las labores de limpieza y Kowal se negó, diciendo que estaba ocupado con el regreso a clases y no tenía tiempo de guardar al perro. Cuando la mujer se ofreció a guardarlo ella misma, el religioso también dijo que no, argumentando que podría morderla.

Con ayuda de su abogada Maureen Holland, LaShundra explora sus opciones legales en caso de que decida llevar el caso a corte.

“Realmente siento que ellos tienen que saber que eso no fue correcto. No es correcto que hagan eso a la gente de color”, concluyó Allen.

