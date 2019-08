Hombre hispano pasa de ser ingeniero a entrenador de perros

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano decidió darle un cambio a su vida, de ingeniero pasó a ser entrenador de perros.

Armando Acosta, de casi 60 años y de origen venezolano, encontró su verdadera pasión, entrenar perros. Ahora él es propietario de un centro de enseñanza en la ciudad de Largo.

Dijo Acosta.

Algunos servicios que ofrece son guardería y hospedaje. Acosta también enseña a estos animales como comportarse.

Agregó Acosta

Casi 20 años en la bahía de Tampa no hacen que Acosta olvide su país de origen, Venezuela. No obstante, los perros lo ayudan a olvidar la nostalgia.

“Duele y no le veo remedio. Me duele mucho porque no le veo salida,”