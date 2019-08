Mujer usa su vestido de novia por un año para sacarle provecho

(NOTICIAS YA).- Comprar un vestido de novia significa hacer una gran inversión en una prenda que utilizarás solo una vez en la vida.

Ese no es el caso de una recién casada en Inglaterra, quien se ha propuesto utilizar el vestido blanco por un año entero para sacarle provecho.

De acuerdo con un reportaje especial de Today, Dawn Winfield-Hunt se casó recientemente con su esposo Steve, en el segundo matrimonio para ambos.

Tras su boda el 3 de agosto, sus amigos organizaron un asado, y la feliz novia se presentó a la reunión portando nuevamente el vestido de la noche anterior, lo cual le dio una maravillosa idea.

“Lo usé para el asado y a todo el mundo le encantó. Luego decidí utilizarlo en la semana, hacer las compras e incluso a remar”, relató la mujer de 54 años, quien aprecia lo emocionada que se pone la gente al verla con su vestido. “Me di cuenta de cuán feliz hacía a las personas”.

Desde entonces, Dawn ha portado el vestido para ir de compras, preparar la cena, pintar áreas de su casa, hacer trabajos de carpintería, aspirar los suelos y hasta asistir a un festival al aire libre.

“A la gente le encanta. Siempre están felices y sonrientes a mi alrededor y siempre se acercan a hablarme”, añadió la originaria de Isle of Wight.

Winfield-Hunt, quien gastó lo equivalente a 364 dólares en el vestido, tiene otros planes para la prenda especial, y quiere usarla para practicar kayak, montar a caballo y hornear un pastel, así como visitar el zoológico y el Palacio de Buckingham.

La mujer planea lavarlo un par de veces para mantener su color y frescura, aunque eventualmente dejará de usarlo en agosto de 2020, su cumpleaños y víspera de su primer aniversario de bodas, los cuales festejará con un evento altruista en el mismo salón donde se casó con Steve, quien la apoya incondicionalmente.

“Creo que es una idea absolutamente fantástica, y ella se ha estado divirtiendo durante todo el proceso con el objetivo de recaudar dinero para organizaciones de caridad”, dijo el novio a Today.

Adicionalmente, Dawn Winfield-Hunt publica sobre sus aventuras en la página de Facebook “The life and times of a wedding dress” (“la vida y tiempos de un vestido de boda”).

