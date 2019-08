Activistas reaccionan a la propuesta de tiempo de detención de menores

(NOTICIAS YA).-

Miembros de la organización Migrant Child Watch decoraron con moños y listones la reja del centro de detención de South Key Program en El Cajón. Suzanne Morse decidió ir para mostrar su apoyo por cada uno de los pequeños que sigue encerrado lejos de sus familiares.

“Estados Unidos, que paso, que paso?,” dijo Morse. “Mi corazon, esta muy, muy triste.”

Activistas en San Diego indignados por la propuesta del Presidente Trump de albergar a niños migrantes en centros de detención de manera indefinida. Esto desafía una decisión judicial conocida como el Acuerdo Flores establecido en 1997 la cual limita la detención de niños migrantes a 20 días. Adriana Jasso es representante de Comité de Amigos San Diego dice que esto le parece una movida política del mandatario ya que se acercan las elecciones del 2020.

“Ahora viene la administración de Trump a decir que quiere continuar con la detención de estas criaturas cuando se saben que han habido abusos muy serios,” dijo Jasso.

Una propuesta que ocurre tan solo un día después del anuncio de que estados unidos no proveera vacunas preventivas contra la influenza en centros operados por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Cuando sabemos que han habido brotes de sarampión, de gripas severas, y que esto llega a los contagios.

CBP dice que debido al corto plazo que los niños están bajo su cuidado ellos no proporcionan este servicio a detenidos. La agencia de ICE agregó que cuando los menores llegan a su custodia, realizan revisiones médicas a su llegada y hacen otra 14 días después. Las vacunas contra la influenza solo se dan si son solicitadas o si son consideradas necesarias.

Si procede la propuesta de Trump de eliminar el número de días que un menor migrante puede ser detenido, organizaciones locales como Comité de Amigos San Diego y Unión de Libertades Civiles (ACLU) dicen estar preocupados por el bienestar de los niños.

“Sabemos que gente no tiene suficiente acceso a comida o agua, y que en muchos casos no están teniendo la atención médica que es necesaria,” explicó David Trujillo el director de ACLU en San Diego y el Valle Imperial. “Entonces agregar mas gente y tener más gente por un tiempo que no saben […] es una injusticia.”

De ser aprobada, la regla sobre el tiempo de detención para menores entraría en vigor en 2 meses a partir de este viernes.