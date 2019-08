Multivitamínicos y suplementos están afectando la salud de tus hijos

(NOTICIAS YA).-

¿Sueles darle a tus hijos multivitamínicos y suplementos alimenticios para cuidar su salud? Tal vez deberías pensarlo dos veces, pues esto en realidad podría estarlos poniendo en riesgo.

LEE: Sospechosa página de Instagram se roba las fotos de tus hijos

De acuerdo con los estudios al menos un tercio de los niños en EE.UU. toman suplementos alimenticios como multivitamínicos, aceite de hígado de bacalao, probióticos o melatonina.

Sin embargo la preocupación de los expertos es que no hay evidencia sobre los beneficios de estos productos, lo más preocupante es que en realidad podrían incrementar el riesgo de daño a órganos vitales como el corazón y el hígado.

Según el Dr. David Agus no hay un estudio que muestre el beneficio que los multivitamínicos y otros suplementos tienen en los niños. “Los papás me dicen ‘Mi hijo no está comiendo tan bien, dejen le doy un multivitamínico’. Sin embargo no hay evidencia que apoye eso y en grandes concentraciones estas pastillas son dañinas”, expresa el médico.

El doctor también agregó que tomar probióticos puede afectar a la bacteria normal de tu sistema digestivo y los estimulantes musculares pueden ocasionar arritmias -irregularidades en el pulso-.

LEE: Consejos de seguridad en la piscina que salvarán la vida de tus hijos

La recomendación del experto es que las personas dejen de confiar en estas pastillas para obtener nutrientes y que en lugar de esto coman de forma saludable y se ejerciten.

El Dr. Agus también indicó que aquellos jóvenes que estén preocupados por las pruebas para ingresar a equipos deportivos en la escuela, no deberían tomar suplementos para desarrollar músculos, peso o ganar energía. Recomendando optar por un patrón de sueño consistente, el cual ayudará a mejorar el desempeño atlético.

Además mencionó que aquellos que dan melatonina a sus hijos para ayudarlos a dormir, deberían dejar de hacerlo pues no sea ha hecho un estudio sobre el impacto a largo plazo que esta sustancia tiene sobre los niños, pero que en general “afecta el sistema endócrino, los músculos y el sistema inmune”.

Finalmente el médico recomienda a los padres ser honestos con sus doctores sobre los suplementos que le están dando a sus hijos, para que ellos puedan determinar si estos están causando mayor daño que el beneficio que supuestamente están haciendo. {

LEE: Niños de 6 años tomaron una pistola que era para “protección escolar”