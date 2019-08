Niña muere tras brutal ataque de pitbulls mientras jugaba en la calle

(NOTICIAS YA).- Una niña de 9 años de Michigan murió tras ser atacada brutalmente por un grupo de perros mientras jugaba en una calle de su vecindario.

La pequeña ha sido identificada como Emma Hernández y descrita por su familia como una niña inteligente y feliz, a quien “le encantaba estar al aire libre y jugar con sus primos”.

Emma estaba jugando en un callejón de su vecindario, en Detroit, este lunes 19 de agosto cuando tres perros pitbulls la atacaron, según informó un portavoz de la Policía de Detroit.

Los vecinos que fueron testigos del ataque intentaron salvar a la niña, incluso uno de ellos le disparó a uno de los perros. La policía confirmó los disparos, pero n o dieron detalles de quién disparó o cuántas balas fueron disparadas, detalla CNN.

“Fui y agarré un ladrillo y se lo arrojé al perro”, dijo Edward Cruz a WXYZ, afiliada de CNN.

“Todos corrieron y yo me paré al lado de la niña para asegurarme de que estaba bien y pedí ayuda”, agregó Cruz.

Deborah Golden, quien vive en el vecindario, le dijo a WXYZ que escuchó gritos y vio a Emma de espaldas con marcas de mordiscos en el cuello.

La vecina y el padre de la niña se apresuraron a ayudarla y darle RCP.

“Comencé la RCP y le pedí al papá que agarrara el cuello y lo sostuviera”, dijo Golden al mismo medio local.

Emma fue llevada de urgencia a un hospital, pero murió a causa de las heridas.

“Es difícil para mí no llorar”, dijo el capitán Russell Solano, del Departamento de Policía de Detroit. “Es duro, muy duro. Estamos hablando de una niña de 9 años que estaba jugando y ahora no está aquí”, lamentó el oficial.

“Este es su vecindario. Debería poder ser libre y hacer lo que todos los niños hacen: caminar, andar en bicicleta, no deberían tener miedo de estar en su propio vecindario”, dijo la tía de Emma, ​​Claudia Stapleton, a WDIV.

La familia de Emma habilitó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para los gastos funerarios. “Un alma hermosa por dentro y fuera”, escribieron para describir a la pequeña.

Tras el fatal incidente, el dueño de los tres perros fue detenido, pero hasta el momento no ha sido identificado y la policía no confirmó si ha sido acusado de algo. La fiscalía del condado de Wayne le dijo a CNN que no habían recibido una orden de la policía.

Por su parte, los tres perros fueron capturados y trasladado al Control y Cuidado de Animales de Detroit, en donde están siendo evaluados. “Debido a la gravedad de este caso, es muy probable que los perros sean sacrificados”, dijo el departamento en un comunicado.