Conductor borracho se estrella contra casa de mujer hispana

(NOTICIAS YA).-Un conductor borracho se estrelló contra la pared de un cuarto donde se encontraba una mujer hispana en el Condado Hillsborough.

Cerca de las 9 p.m. del miércoles, el conductor Marcelino Gómez Gómez, 24, fue arrestado por presentar valores de alcohol en la sangre tres veces por encima de lo permitido.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con los dueños de la casa

“Me mata, me mata pensé yo. Entonces me incorporé enseguida, me levanté y quedé de pie, pero mi pie quedó trabado ahí contra la silla,”