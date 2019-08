Residentes hispanos de New Port Richey se ven afectados por inundaciones

(NOTICIAS YA).-Residentes de un vecindario en New Port Richey denuncian que desde hace dos semanas un estacionamiento se mantiene inundado.

Esto ha causado consecuencias para vecinos de los apartamentos Orangewood Lakes. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con residentes afectados.

“No podemos salir, los carros están parqueados arriba. no hacen nada. El gerente de aquí no hace nada y no podemos estar así porque hay muchos mosquitos,”