Mujer quiere divorciarse de su marido porque es “perfecto”

(NOTICIAS YA).- El primer año de matrimonio puede ser perfecto para muchas parejas de recién casados, pero para una mujer de Emiratos Árabes Unidos se trata de un “infierno”.

De acuerdo con Mashable Middle East, la mujer está harta de que su esposo sea tan amable y busca divorciarse de él.

“Me ahogan su amor y afecto extremos. Incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo le pregunte”, aseguró durante una audiencia en la corte.

La “feliz” pareja tiene un año de casados, tiempo durante el cual el hombre ha cometido la “ofensa” de cocinar para su esposa y tratarla con cariño.

“Siempre es tan amable conmigo que no hemos tenido un problema o disputa”, expresó la mujer, quien se refirió a un matrimonio sin conflicto como un “infierno”.

“Espero con ansias un solo día de disputas, pero parece imposible con mi romántico esposo que siempre me perdonó y me llenó de regalos diariamente. Necesito una discusión real, incluso una pelea, no esta relajada vida de obediencia”, lamentó la esposa.

La mujer incluso se quejó del sobrepeso de su marido, por lo que este comenzó a llevar una dieta saludable y a hacer ejercicio, lo cual terminó provocándole una fractura en la pierna.

A pesar de la lesión, el hombre no se arrepiente de haber tratado con amor y respeto a su esposa.

“Todo mundo me aconsejó decepcionarla y rechazar algunas de sus peticiones, pero no lo hice porque soy y siempre he querido ser el esposo perfecto y amable”, finalizó.

