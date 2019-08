Ricardo Montaner se casa por sexta ocasión… con la misma mujer

View this post on Instagram

Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez,me emocione tanto o más que la primera … porque será?… Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad,que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún … Creo en el matrimonio y en el para siempre …