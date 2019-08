Lanzan campaña de “tolerancia cero” ante amenazas falsas en escuelas

(NOTICIAS YA).-Autoridades del Condado Hillsborough, el FBI y la policía de Tampa han lanzado una campaña de “tolerancia cero” sobre bromas o amenazas falsas en las escuelas del condado.

Estudiantes que hagan estas amenazas falsas, tendrán también consecuencias con la ley.

“Estas bromas afectan a toda la comundiad, a los padres y los otros niños que se preocupan, las clases suspendidas. Esto tiene que parar,”

Dijo Brian Dugan, jefe de la policía de Tampa.

La campaña “Think Before You Post” (Piensa Antes de publicar) tiene como objetivo recordar a estudiantes que no se deben hacer falsas amenazas en escuelas o redes sociales.

“Nos hacen perder tiempo por gusto y no entienden que estas no son bromas, son delitos y le pueden arruiar la vida,”

Dijo Zamir Ode, miembro del Condado Hillsborough.

