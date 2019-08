Madre desahuciada pide ayuda para sus 5 hijos

(NOTICIAS YA).- Han sido semanas muy difíciles para la familia Sixto, la cabeza de la familia de 6 esta desahuciada por lo que hoy necesitan de su ayuda

Tras realizarse una operación sin éxito para retirar los tumores su situación empeoro; debido a la anemia que padece la quimioterapia no fue posible.

“La sondas que traigo no me puedo mover mucho porque si me muevo se salen del lugar y es muy doloroso; necesito una cama necesita muchos cuidados.”