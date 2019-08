Mexicano al borde de la muerte tras ser golpeado por un toro (VIDEO)

(NOTICIAS YA).-

Pasadas las 7 de la noche del domingo 18 agosto. El National Western Complex estaba a máxima capacidad.

El público aclamaba al “chivito del puente” cómo se le conoce en el mundo del jaripeo Ivan Gonzaga, un jinete mexicano de 17 años, quien buscaba domar al toro con sus habilidades en el lienzo charro, pero todo se salió de control.

La cabeza de Iván se golpeó contra la del animal, el impacto lo dejó inconsciente y tendido en el piso.

El “chivito del puente” fue trasladado a un hospital en Denver, Colorado, donde lleva dos semanas con fuertes lesiones cerebrales.

La familia dice que los responsables del evento no se han hecho cargo de los gastos y que no entiende cómo se le permitió participar siendo menor de edad.

El joven no tiene seguro médico por lo que sus seres queridos han creado una cuenta de Go Fund Me para recaudar fondos. También puede llamar al (720) 277-8875 si quiere colaborar.

https://www.gofundme.com/f/ayuda-a-el-chivito-del-puente?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-sheet