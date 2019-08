Científicos revelan que no existe solo un “gen gay”

(NOTICIAS YA).-No existe un solo “gen gay” como se creía, si no múltiples regiones del genoma y factores no genéticos, así afirma nuevo estudio publicado por la revista Science.

De acuerdo con información del diario El tiempo, al igual que ser alto o bajo, que te gusten los hombres o las mujeres y como cualquier característica humana compleja; no está definido por un solo gen.

Esta es la conclusión de un análisis llevado a cabo en medio millón de perfiles de ADN por un grupo de investigadores en Europa y Estados Unidos que respondieron a la pregunta: ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales con una persona del mismo sexo?

La idea de que hay un “gen gay” surgió de un estudio en 1990 y ahora los científicos quieren desmentirlo, señaló la fuente.

Ben Neale, miembro del Broad Institute de Harvard y el MIT, una de las muchas instituciones de donde provienen los autores explica que, “es de hecho imposible predecir la orientación sexual de una persona en función de su genoma.”

La orientación sexual tiene un componente genético, pero este componente depende de una gran cantidad de genes.

“No hay un único gen gay, sino muchos pequeños efectos genéticos distribuidos en el genoma”, dice Ben Neale.

A esto se le agrega un factor esencial: el entorno en el que una persona crece y vive.

Pero la genética no lo explica todo. La nutrición durante la infancia tendrá un impacto significativo, lo que los científicos llaman ambiente, agregó la fuente.

Por ejemplo, lo mismo ocurre con el riesgo cardíaco; los genes crean predisposiciones, pero el estilo de vida y la dieta importan, explican los científicos.

Posiblemente, hay cientos o miles de otros marcadores que los análisis futuros podrían descubrir algún día.

Los autores son conscientes de la delicadeza del tema y consultaron con las asociaciones LGBT sobre cómo comunicar los resultados. La asociación estadounidense GLAAD elogió la investigación que confirma que “ser gay o lesbiana es una parte natural de la vida humana”.

