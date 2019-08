Demanda a restaurante porque se acabaron los sándwiches de pollo

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Tennessee está demandando a la cadena de restaurantes de comida rápida Popeyes debido a que se les agotó un sándwich de pollo.

El nuevo artículo del menú del establecimiento especializado en pollo frito se ha convertido en todo un éxito desde su reciente lanzamiento, y Craig Barr no está nada contento de que no ha podido probarlo.

De acuerdo con WTVC, El hombre acusó a la compañía de “publicidad y prácticas engañosas”. Barr no sería el único afectado, pues este artículo se ha agotado en otras sucursales del país, pero sí es el único que ha emprendido acciones legales por la escasez, al menos hasta ahora.

“Tanto tiempo perdido conduciendo hacia y desde Popeyes. No hay sándwich de pollo. Me dijeron que regresara más tarde; seguían sin tenerlo”, describió el hambriento demandante.

Barr asegura que además fue estafado por una persona que publicó un aviso en la plataforma Craigslist en el que aseguraba conocer a un empleado de Popeyes que podría apartar algunos sándwiches para comensales dispuestos a pagar más por ellos.

Esta persona presuntamente cobraba 24 dólares por cada emparedado y Barr los pagó pero nunca obtuvo lo que deseaba.

“No puedo ponerme contento, tengo este sándwich en la mente. No puedo pensar. Me consume”, expresó el sujeto a Times Free Press.

“Es un completo engaño. ¿Cómo que se les acabó el pollo? Es un gran fiasco. Alguien tiene que enfrentar a las grandes corporaciones”, declaró Barr a WTVC.

El “afectado” indicó en la demanda que dañó un rin y una llanta de su vehículo en sus intentos por encontrar el sándwich, además de sufrir daño emocional tras ser humillado por sus amigos debido a su fracaso, por lo que exige el pago de 5 mil dólares por concepto de daños.

Su cita en la corte está programada para el 28 de octubre.