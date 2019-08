Irte de vacaciones podría ayudarte a vivir más tiempo

(NOTICIAS YA).- Un extenso estudio recientemente determinó que tomar vacaciones cada cierto tiempo puede ayudar a prolongar la vida.

De acuerdo con CNBC Make It, los hallazgos se realizaron en un estudio de seguimiento al Helsinki Businessmen Study, el cual evalúa a más de mil hombres ejecutivos con al menos un factor de riesgo para enfermedades cardiacas, ya sea que son fumadores, tienen sobrepeso o presión o colesterol altos.

El estudio comenzó en la década de los 60 y se extiende hasta 2014, enfocándose en cómo los factores de riesgo de mediana edad impactan la calidad de vida y el bienestar en la vejez.

“Las vacaciones pueden ser una buena forma de liberar estrés”, explicó el académico Timo Strandberg, quien destacó que un estilo de vida sano no compensa el no tomar vacaciones.

Para efectos del estudio, los participantes fueron divididos en dos grupos. Los del primero continuaron con sus vidas de forma normal, mientras que los otros siguieron viendo a los investigadores, quienes los aconsejaron sobre cómo mejorar su salud con ejercicio, dieta y dejando de fumar, entre otras medidas.

Los hombres que cambiaron su estilo de vida tuvieron una tasa de mortalidad más alta si no tomaron sus vacaciones en comparación con los que no realizaron modificaciones. Esto no solo se debió a la falta de vacaciones, sino también a que trabajaron demasiado y no durmieron lo suficiente.

Los integrantes del grupo que modificó su estilo de vida tuvieron un 37% más de probabilidad de morir entre 1974 y 2004 si sus vacaciones duraron menos de tres semanas, en comparación con aquellos que tomaron vacaciones de tres semanas o más.

En contraste, la mayoría de trabajadores estadounidenses no recibe tantos días de vacaciones. De acuerdo con las autoridades en la materia, el empleado promedio debe acumular unos 20 años de experiencia antes de poder ser acreedor a 20 días o más de vacaciones.

Incluso si algunos tienen este número de días disponibles, destaca CNBC, muchos trabajadores no sienten que puedan tomarse los días libres. Gran parte de estadounidenses evita las vacaciones porque piensan que tienen demasiado trabajo y otras obligaciones, o las consideran un lujo.

