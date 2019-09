Revelan llamada S.O.S. de bote que se incendió en isla de Santa Cruz, CA

(NOTICIAS YA).-Treinta y cuatro pasajeros están desaparecidos de un bote comercial que se incendió el lunes en la costa de la isla de Santa Cruz en el sur de California, dijeron las autoridades.

De acuerdo con información de CNN, y según las actualizaciones de esta nota en proceso, una llamada de socorro reveló la angustiosa discusión entre un despachador de la Guardia Costera y el capitán del barco ‘Conception’.

Aunque el portavoz del condado de Ventura, Bill Nash, confirmó que hubo múltiples víctimas mortales a bordo del barco, no tenía el número exacto de víctimas.

La capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester dijo que, buenos samaritanos pudieron salvar a cinco miembros de la tripulación, que estaban despiertos en la cabina principal y saltaron del bote. Los pasajeros estaban debajo de la cubierta en el área de atraque que se usa principalmente para dormir, dijo Aaron Bemis de la Guardia Costera a CNN.

“El incendio fue tan intenso que incluso después de apagarlo, no podemos entrar en la embarcación y buscar sobrevivientes en este momento. Todavía está en curso”, lamentó.

La causa del incendio no está clara.

Citando al medio de noticias, en la llamada de socorro, solo se capturaron las palabras del despachador, pero proporciona una idea del pánico que estaba experimentando el capitán.

Después de que el capitán aparentemente informa un incendio y proporciona una ubicación, se escucha al despachador decir: “Y hay 33 personas a bordo del barco que está en llamas, ¿no pueden bajarse? … Roger, ¿están encerrados dentro del bote? … Roger, ¿puedes volver a bordo y desbloquear el bote, abrir la puerta para que puedan bajarse? … Roger, ¿no tienes ningún equipo de extinción de incendios? ¿Sin extintores ni nada? “

Más adelante en la conversación, el despachador pregunta: “¿Fue toda la tripulación la que saltó? … Roger, ¿la embarcación está completamente envuelta en este momento… Roger, y no hay una escotilla de escape para ninguna de las personas a bordo?”

De la tripulación que fue rescatada, uno sufrió heridas leves.

Cuatro de ellos están siendo llevados a tierra, mientras que el capitán de ‘Conception’ ha optado por permanecer en la escena, dijo el suboficial de la Guardia Costera Josué Méndez.

“Las condiciones de niebla también complicaron la operación de rescate”, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara Mike Eliason.

“Todavía tenemos la esperanza de que alguien haya nadado hasta la orilla”, dijo Eliason a CNN.

El incendio comenzó alrededor de las 3:14 a.m. (6:14 a.m. ET), dijo Bemis, y el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura dijo que estaba en la escena en 15 minutos.

El bote estaba a unas 20 millas de la costa continental, cerca de la Isla Santa Cruz en el Parque Nacional de las Islas del Canal.

Las autoridades están buscando sobrevivientes en las costas de las islas, dijo la Guardia Costera.

