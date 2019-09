¿Tocará tierra el huracán Dorian en Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- La tormenta puede estar avanzando hacia la costa este, pero aún no está claro si Dorian tocará tierra y en qué parte de Estados Unidos.

La trayectoria pronosticada del huracán cambió este viernes, lo que hace que la llegada a Florida sea menos probable, pero no imposible.

Los modelos ahora muestran la tormenta que bordea la costa de Florida el martes y luego junto a Georgia a última hora del martes y hasta el miércoles. Pero el hecho de que el centro de la tormenta no llegue a tierra no significa que no habrá daños. La madrugada del lunes, los vientos huracanados de la tormenta se extendieron hasta 72 kilómetros.

“Se esperan condiciones de huracán dentro del área de advertencia de huracanes en Florida a última hora de esta noche o martes”, dijo el centro de huracanes. “Las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia de huracanes el miércoles”.

También dijo que “se esperan mareas de tormenta que amenazan la vida y peligrosos vientos huracanados a lo largo de partes de la costa este de Florida hasta mediados de semana”.

Se esperan fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales en partes del sudeste y el bajo Atlántico medio de Estados Unidos a finales de esta semana. La tormenta arrojará hasta 15,2 centímetros de lluvia en Florida a través de Georgia.

El lunes por la mañana se emitió un aviso de inundación costera para Carolina del Sur y Georgia por el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió sobre una corriente de alta intensidad. Y el centro de huracanes advirtió sobre una “probabilidad creciente” de vientos fuertes y mareas de tormenta peligrosas a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte a finales de esta semana.

“Es probable que el daño más fuerte se produzca a lo largo de las costas con la erosión de la playa, inundaciones por fuertes lluvias y mareas de tormenta y habrá áreas que probablemente experimentarán una marejada desastrosa que podría provocar daños generalizados a los edificios a lo largo de la costa”, dijo Shackelford.

En Wilmington, Carolina del Norte, la residente Christina Dowe dijo que compró una nueva casa en noviembre después de que su casa fue casi destruida por el huracán Florence.

“Solo hemos estado tratando de obtener productos no perecederos, agua, linternas. Solo estamos tratando de obtener las cosas que necesitamos, para que podamos estar mejor preparados que el año pasado”, dijo a Ana Cabrera de CNN.

Ella dice que planea abrocharse el cinturón y rezar para que “todo salga mejor que el año pasado”.

Tres estados costeros se preparan

Las órdenes de evacuación estaban vigentes para 13 condados de Florida a partir del lunes por la mañana, según la División de Manejo de Emergencias de Florida.

La agencia instó a los residentes que se encontraban en áreas que no estaban bajo evacuaciones obligatorias a “planificar los suministros adecuados en caso de que pierdan electricidad y agua durante varios días”.

“Ver un catastrófico de huracán de categoría 5 acercarse a nuestro tercer estado más poblado es tremendamente desconcertante”, dijo el planificador estratégico de FEMA Michael Lowry en Twitter. “Dorian ya es un desastre para muchos esta noche. Por favor, presten atención a las advertencias de los funcionarios locales en las próximas horas”.

Más de 900 vuelos que entraban y salían de los aeropuertos de Florida fueron cancelados, según datos de Flightaware.com.

El Aeropuerto Internacional de Orlando, Melbourne y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood suspenderán los vuelos comerciales y cerrarán las terminales al mediodía del lunes.

En Georgia, el gobernador Brian Kemp ordenó evacuaciones obligatorias el domingo por la noche en seis condados costeros al este de la carretera interestatal 95. Posibles árboles caídos, líneas eléctricas, escombros e inundaciones, así como carreteras y puentes que posiblemente se vuelvan intransitables, fueron las razones detrás de las evacuaciones, según la orden.

La orden estará vigente hasta el lunes por la noche, dijo el gobernador.

El gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster también ordenó la evacuación de los residentes costeros de Carolina del Sur a partir del mediodía del lunes.

Christy Hall, secretaria del Departamento de Transporte de Carolina del Sur, dijo que la agencia tiene más de 2.200 empleados trabajando en planes contra huracanes. Ella dijo que los empleados del departamento estarán en tierra para ayudar con los cambios de carril y actualmente están trabajando con Florida y Georgia para monitorear los flujos de tráfico en y a través del estado.