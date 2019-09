Si no hay un Waffle House abierto en tu área, lo mejor es evacuar

(NOTICIAS YA).- Los establecimientos de la cadena Waffle House son conocidos por permanecer abiertos durante desastres naturales, tanto que las autoridades en ocasiones las utilizan para determinar la peligrosidad de un huracán o tornado.

De acuerdo con ClickOrlando, ese es el caso de una sucursal en Cocoa, que sigue abierta a pesar de las evacuaciones en el área y de que los efectos de Dorian ya comienzan a sentirse en la zona.

El restaurante ubicado en la ruta estatal A1A ofrece actualmente un menú reducido debido a la amenaza de huracán, pero planean seguir trabajando el mayor tiempo posible.

“Si alguien necesita un lugar dónde comer o a dónde ir y no están acostumbrados a cocinar en casa, saben que Waffle House va a estar abierto. Y si no lo está deben correr, porque si no hay un Waffle House abierto, no deben estar en esa área”, dijo el gerente Shawn Spellmeyer.

Cinco trabajadores permanecen en el lugar y se resguardarán allí al menos que las condiciones empeoren y deban evacuar el lugar.

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ideó el “índice Waffle House” para medir los estragos de un desastre natural. Si una sucursal cierra o limita su menú durante la emergencia, el gobierno federal determina entonces que la zona ha sido afectada severamente.

De acuerdo con Pat Warner, vocero de Waffle House, FEMA creó la designación en 2004, en el marco de la temporada de huracanes en Florida.