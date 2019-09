VIDEO: Mujer pelea con su novio invisible en medio de un restaurante

(NOTICIAS YA).- Todos hemos visto a más de una pareja peleando en algún lugar público, pero la escena captada por una usuaria de redes sociales sin duda se lleva el premio a la discusión más extraña.

LEE: Hace viral a su gato tras usarlo para video de TikTok

A través de una publicación en Facebook una mujer compartió un video grabado en el interior de un restaurante en México, en donde se ve a una chica discutiendo acaloradamente. El problema es que la mujer de la grabación estaba completamente sola en su mesa.

“¿Me ayudan a descifrar esto? Vanessa Pérez y yo bebíamos café. Y grabé la discusión con el hombre invisible. ¿Actriz?”, escribió la mujer en compañía del video que muestra a la molesta chica reclamándole a un “hombre” imaginario.

En la grabación se escucha cómo la mujer grita hacia la silla a lado de ella: “Por tu culpa, por tu culpa, haces sentir mal a las personas, discúlpenlo por favor… así es”, mientras se dirige al resto de los comensales haciendo un gran escándalo.

VIDEO: Niños en India se vuelven virales por impresionantes piruetas

Después la mujer comienza a gritar y a amenazar al “hombre invisible” con llamarle a seguridad. “Yo ya no soy la misma a la que le vas a estar pegando. A mí no me vuelves a tocar”, dice la chica antes de tomar abruptamente una azucarera para ponerle grandes cantidades de azúcar a una de las dos bebidas que estaban en la mesa.

En los comentarios de la publicación muchos especulan sobre las posibles razones detrás de la inusual escena. Algunos creen que se trataba de una mujer con problemas de salud mental; mientras que otros están convencidos de que era una actriz buscando hacerse viral.

¿Tú cuál crees que sea la verdadera razón detrás de esta historia?

LEE: Dueño de auto rayado que se hizo viral asegura que lo confundieron