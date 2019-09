33 cuerpos encontrados desde que el fuego consumió el bote en Santa Cruz

(NOTICIAS YA).-Las 34 personas que temían estar muertas en un incendio en un bote de buceo en California probablemente quedaron atrapadas cuando el fuerte incendio bloqueó sus rutas de escape y las confinó a la cubierta inferior, dijo el pasado miércoles el centro de información conjunta de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

Treinta y tres cuerpos han sido recuperados después de que el incendio consumiera el barco de buceo Concepción de 75 pies frente a la costa del sur de California el “Día del Trabajo”, dejando un presunto cuerpo aún por encontrar, señalaron las autoridades.

Las autoridades dijeron que se creía que 33 pasajeros y un miembro de la tripulación estaban en la litera debajo de la cubierta cuando se produjo el incendio poco después de las 3 a.m. (6 a.m. ET) del lunes, y que esos 34 no sobrevivieron.

Cinco miembros de la tripulación que estaban en otra parte del barco, incluido el capitán, saltaron del barco completamente envuelto en llamas y sobrevivieron, dijo la Guardia Costera.

Los pasajeros no estaban encerrados en la cubierta para dormir, pero no pudieron huir del barco en llamas, dijo el martes el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

“Había una escalera para bajar por la entrada principal, subir y bajar, y había una escotilla de escape. Y al parecer que ambos estaban bloqueados por el fuego”, dijo.

El bote estaba a unas 20 millas de la costa continental, cerca de la Isla Santa Cruz en el Parque Nacional de las Islas del Canal.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando el incendio.

Adam Tucker, el investigador a cargo de la NTSB, dijo que “La Concepción” no estaba obligada a tener una caja negra a bordo y que no estaba equipada voluntariamente con una.

El capitán de la Guardia Costera, Jason Neubauer, dijo a los periodistas el miércoles que tampoco estaba obligada a tener un sistema de rociadores.

La prueba de alcohol se realizó en cuatro de los cinco miembros de la tripulación sobrevivientes, dijo Neubauer.

Los resultados fueron negativos, dijeron las autoridades. Y los resultados de las pruebas de drogas están pendientes.

El capitán hizo dos llamadas de socorro (S.O.S) y una de ellas reveló la confusión entre un despachador de la Guardia Costera y el capitán de la Concepción.

La capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, dijo que “no había puertas cerradas en los espacios de alojamiento” donde los pasajeros dormían en el bote.

“La única privacidad que tienes … son las cortinas”, dijo.

El propietario y operador de Truth Aquatics, Glen Fritzler, habló el martes con Spectrum News 1, afiliado a CNN, diciendo que nunca había visto nada parecido al incendio durante los años que ha estado en el negocio.

“Estoy entumecido”, dijo. “Es una tragedia completa. Es horrible”.

Las dos entradas al área de bunking de “La Concepción” estaban bloqueadas por el fuego y no había puertas cerradas, dijo Fritzler a la red.

Truth Aquatics cerrará sus operaciones durante un par de semanas por respeto a las familias involucradas, dijo Fritzler.

El incendio se tragó la mayor parte del bote en minutos.

Los bomberos del condado de Ventura llegaron al bote en 15 minutos, pero para entonces, estaba envuelto en llamas.

Los bomberos lucharon por extinguir el fuego porque las llamas seguían ardiendo, probablemente debido al combustible a bordo, dijo la Guardia Costera.

