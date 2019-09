Hispano narra devastadora estafa amorosa que sufrió en portal de citas

(NOTICIAS YA).- Las estafas por internet son una situación lamentablemente muy recurrente y un joven hispano de Colorado descubrió eso a la mala; cuando la relación en línea que mantenía con una supuesta mujer, resultó ser una retorcida extorsión.

Ricardo Nieves de 23 años es un hombre de Denver que admite ser inexperto en temas del amor, por lo que decidió abrir un perfil en un sitio de citas por internet con la esperanza de encontrar el amor. Y así fue, o al menos eso creía él.

Una vez en el sitio Ricardo dijo que comenzó a tener interacciones con la que creía que era una chica en su misma situación. “Primero fue bien amable y ya después era romántico”, dijo el joven agregando que la “mujer” le aseguró que ella buscaba una relación seria.

La relación virtual evolucionó y los intercambios por mensaje de texto se hacían cada vez más íntimos, hasta que llegó el momento en el que Ricardo envió fotografías comprometedoras de él mismo a la persona con la había estado comunicándose.

“Yo pensé que iba a ser todo real, que ella iba a ir en persona… pero no lo hizo”, dijo Ricardo, recordando haber estado esperanzado con tener un encuentro con su novia virtual. Sin embargo, todo se trataba de una estafa para ganarse su confianza y extorsionarlo.

Poco después de enviar las imágenes íntimas, la persona con la que Ricardo había estado hablando le pidió que le comprara una tarjeta de regalo a cambio de que no subiera las fotografías a Internet.

El joven intentó buscar apoyo de las autoridades, pero no obtuvo resultados. “Ella me sigue texteando, llame a la policía y la policía no puede hacer nada, ella me dice que quiere poner fotos así”, relata el hombre con preocupación. “Ella va a postear todo en la Internet”.

Ahora Ricardo busca la forma de continuar con su vida, sin embargo el miedo a regresar a redes sociales es demasiado grande. “Sí temo, porque yo tenía antes Instagram y Facebook, pero ahora ya no lo uso”, expresó el joven.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, este tipo de casos son muy comunes y existen varios patrones que pueden ayudar a que identifiques fácilmente una estafa.

A menudo los extorsionadores dicen a sus víctimas historias como que viven en países lejanos al suyo, que están prestando servicios militar o son médicos de una organización internacional y necesitan dinero para atender emergencias.

Los detalles de cada extorsión varían dependiendo de la víctima, pero siempre toman ventaja de la información que usuarios inocentes dan sobre sí mismos, sin imaginarse las posibles consecuencias. Por lo que siempre es mejor aplicar el viejo dicho de: “No confíes en desconocidos”, especialmente cuando no los puedes ver a la cara.

