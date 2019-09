Hombre hispano rescató personas durante 9/11 y ahora vive en su carro

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano es considerado un héroe por su trabajo de rescate durante la tragedia del 11 de septiembre.

No obstante, 18 años después, el señor Angel Serrano vive en su vehículo junto a su familia. Debido a una enfermedad, estuvo seis meses sin trabajo, lo cual generó que lo removieran de su apartamento.

“Yo no necesito una medalla. Yo hice lo que me enseñaron a hacer e hice mi labor. Yo no me considero un héroe. Yo duermo al frente en mi silla, mi esposa al lado mío y mi hijo en la parte de atrás,”