Menor con dolorosa condición no recibe atención en Seguro Social de MX

(NOTICIAS YA).- Pablito es una niño mexicano de 8 años que padece de una extraña y dolorosa condición llamada distonía generalizada; pero lamentablemente no ha podido recibir la atención médica que necesita debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con los recursos para tratarlo.

LEE: Enfermedades provocadas por 9/11 matarán a más gente que el atentado

El pequeño llevó una vida normal hasta los 7 años, cuando comenzaron a distorsionarse su extremidades y posteriormente el resto del cuerpo. Su condición es un trastorno del movimiento en el que los músculos se contraen involuntariamente hasta contorsionarse.

Tras presentar los primeros síntomas, los padres de Pablito aseguran que el IMSS de la ciudad de Tijuana tardó más de un año en dar un diagnóstico. Posteriormente con medicamento lograron aliviar algunos de los síntomas, lo que le permitió al pequeño caminar y hasta poder cantar.

Sin embargo dichos tratamientos sólo funcionaron un tiempo y ahora ya no surten efecto, por lo que el siguiente paso es realizar una cirugía para implementar un neuroestimulador cerebral profundo y aunque esto no es una cura, podría aliviar algunos de los dolorosos síntomas.

El padre de Pablito asegura que después de 2 años desde que buscaron la atención médica, el IMSS les informó que no pueden realizar la operación “porque la nueva administración ya no lo cubre”. Mientras que las autoridades de la institución indican que en este momento el IMSS no cuenta con el equipo necesario para realizar la cirugía.

Su madre con lágrimas en los ojos relató el horror de ver a su hijo deteriorarse, cómo es que no puede pasar ni un minuto del día sin supervisión y lo devastador de escuchar que no pueden realizarle la operación en ningún lugar al que han acudido. Mientras tanto Pablito lo único que quiere es volver a su vida normal. “Quiero regresar a la escuela”, dice el pequeño mientras llora y se retuerce de dolor en la sala de su casa.

De acuerdo con la Dra. Martha Vidrio, neuropediatra del IMSS, la razón por la que no se ha tratado a Pablito no es porque se le esté negando el tratamiento, sino porque la institución médica no cuenta con el equipo. Además se trata de una operación que solamente se puede realizar en Ciudad de México.

LEE: Bebé de 6 meses está en condición crítica luego de cruzar la frontera

Ahora, prestaciones médicas de la delegación del IMSS en Baja California indicaron que ya presentaron una solicitud a la dirección del Centro Médico Nacional de Especialidades Siglo XXI para que se haga una reconsideración sobre este caso y se adquieran los insumos necesarios.

El equipo es tan especializado que el IMSS debe buscar a un proveedor de la maquinaria y comprobar que cuentan con las instalaciones y personal capacitado para utilizarlo. Los médicos del Hospital Regional I de Tijuana dicen que el Centro Médico Nacional les enviará una respuesta esta semana y confían en que ésta será favorable, para así poder gestionar el traslado de Pablito a la Ciudad de México.

A pesar del apoyo de la comunidad, no se ha podido hacer mucho por el caso de Pablito, pues incluso en el sector privado no hay quien lleve a cabo la cirugía en la ciudad de Tijuana. Algunos han querido apoyar a que el pequeño pueda pasar a EE.UU a recibir la cirugía, pero aún no se ha resuelto nada.

LEE: Hospitalizan a niña que intentó salvar a su padre de ahogarse en piscina