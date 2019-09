Ofrecen el trabajo soñado para los amantes del café

(NOTICIAS YA).- Una compañía está buscando a todos los amantes del café para invitarlos a probar esta deliciosa bebida en comercios locales, y olvidarse de las grandes cadenas, por un mes a cambio de un pago de $ 1,000.

Business.org está buscando a los adictos al café para dejar de lado a las grandes cadenas por un mes y buscar cafeterías locales, además deberán escribir reseñas sobre su experiencia y compartirlas en redes sociales.

Registrarse en línea para ser candidato es muy sencillo y los requisitos aún más.

Por supuesto, debes amar el café si estas considerando aplicar para este puesto. Otro de los requisitos es que seas un adicto a consumir en Starbucks y que dejes de hacerlo durante el mes de contratación.

El pago es de $ 1,000 por el mes, $ 250 serán entregados al inicio y el resto al finalizar, cuando hayas completado las tareas asignadas.

En caso de ser seleccionado para el trabajo, deberás visitar al menos ocho cafeterías locales en el trascurso de un mes, tomar fotos de las bebidas y escribir una breve reseña de tu experiencia.

Las experiencias deberán ser compartidas con la compañía y en tus propias redes sociales.

Por si no fuera suficiente que te paguen por tomar café, la compañía destaca que no requieres presentarte en un horario de oficina y tú decides que local visitas. Además, no hay pruebas de sustancias o antecedentes.

¡Date prisa, porque las aplicaciones cierran el 30 de septiembre!

Business.org destaca que tienen el compromiso de alentar a los ciudadanos a frecuentar negocios locales y las cafeterías son solo el comienzo. En su página informan sobre sus próximas contrataciones, que serán para comprar regalos navideños en negocios locales y probar pizzas.

¿Te interesa? Te dejamos el link a continuación:

https://www.business.org/finance/accounting/drink-local-coffee/