Hispano sorprende con su honestidad tras encontrar cientos de dólares

(NOTICIAS YA).- Un joven hispano causó una gran impresión ante las autoridades de una ciudad de Kansas, luego de que encontró una gran cantidad de dinero tirado en la calle y tomó la decisión de hacer lo más honesto.

El pasado domingo 8 de septiembre el Lenin Galdamez acompañó a su familia a una farmacia de Wichita para recoger un medicamento. Al salir del establecimiento el joven de 16 se llevó una gran sorpresa al encontrar cientos de dólares tirados en el suelo.

“Esto es mucho dinero para sólo estar tirado en el piso, tampoco era una cartera, era dinero en efectivo”, dijo Lenin quien inicialmente pensó que se trataba de una broma. Sin embargo tras inspeccionar la situación la familia descubrió que era dinero real.

La madre del joven, Liz Rivera, comentó que la reacción inicial de Lenin fue decir que tenían que regresar el dinero. “Papá yo quiero entregar el dinero porque no sé si la persona está enferma, necesita el dinero para su medicina o tiene un niño enfermo”, indicó el padre Marx Galdamez.

Fue así que la familia decidió acudir a la estación de policía, con la esperanza de regresar el dinero a sus dueños. De acuerdo con Pablo Cruz, vocero de la policía de Wichita, una vez que un oficial contactó al joven descubrieron que había un recibo de depósito entre los billetes.

Esto permitió que el agente realizara su investigación, en la cual pudo dar con la identidad del dueño. Según las autoridades la cantidad de dinero encontrada por los Galdamez era de más de $1,100.

Por su parte Liz Rivera comentó que espera que esta historia ayuda a cambiar un poco los estereotipos que se tienen sobre los hispanos. “No somos muy bien vistos, entonces eso les da a entender a la demás gente que no todos somos iguales, que hay gente de buenos sentimientos y que el dinero no lo es todo”, expresó la mujer.

Mientras que Lenin simplemente menciona que si él hubiera perdido dinero le gustaría que alguien lo regresara, por lo que decidió tratar al dueño del efectivo de la misma forma en la que él esperaría que lo tratasen a él.

Gracias a la honestidad de este joven y al trabajo de las autoridades, el dinero pudo regresar a su dueño, quien además de estar sorprendido por las acciones de la familia, está feliz de haber recuperado el efectivo. “El dinero no lo es todo la verdad”, dijo el padre del joven, “me siento orgulloso”.

