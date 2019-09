Tragó su anillo de compromiso mientras dormía y terminó en quirófano

(NOTICIAS YA).- Una mujer de California se hizo viral este semana luego de que relató entre bromas la historia de cómo mientras estaba dormida se comió su anillo de compromiso, causando que terminara en el hospital explicándole al personal médico cómo es que algo así pudo haberle pasado a una adulta.

Jenna Evans, una originaria de San Diego comprometida con un hombre llamado Bob Howell, publicó su historia en Facebook explicando que mientras dormía en la noche del martes 10 de septiembre, un sueño la motivó a tragarse su anillo de compromiso.

“Estaba soñando que Bobby y yo estábamos en una situación muy peligrosa involucrando a un tren de alta velocidad y chicos malos”, escribió agregando que en el sueño su prometido le dijo que debía tragarse su anillo para protegerlo, así que le hizo caso. “Lo puse en mi boca y me lo tragué con un vaso de agua, justo en el momento en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo”.

Al despertar se dio cuenta de que el anillo no estaba y fue cuando recordó el momento en el que todo pasó. Así que decidió despertar a su prometido para contarle la extraña situación, aunque él inicialmente pensó que se trataba de una broma.

Tras escuchar la historia la pareja le encontró el lado divertido. “Nos reímos bastante como por una hora y media, llamé a mi mamá, nos reímos hasta que empezamos a llorar”, relató Evans en su publicación. “Googleé ‘¿otros adultos se tragan anillos?’ porque los niños lo hacen todo el tiempo, pero aparentemente es menos común en adultos”.

Eventualmente decidieron ir a la sala de urgencias de un hospital, en donde entre risas incontrolables intentó explicarle al personal qué había pasado. Tras hacerle una radiografía los doctores confirmaron que efectivamente, el anillo estaba en el estómago de la mujer.

Poco después la mujer comenzó a sentir incomodidad y dolor, por lo que los doctores ordenaron una endoscopía. “Me dijeron: ‘no te preocupes no es la gran cosa, pero por favor firma esta forma de liberación en caso de que te mueras’. Después lloré mucho porque me iba a ENOJAR tanto si me moría”.

Tras ser anestesiada y llevada al quirófano, los doctores lograron remover el anillo sin problemas y a pesar de que Evans despertó llorando por la anestesia, todo salió bien. Los médicos además de recomendar a la paciente que viera un especialista del sueño, le dieron una dieta ligera debido al procedimiento, pero esta mujer tenía otros planes.

Según el relato de Evans, tras salir del hospital su prometido no le quiso dar el anillo inmediatamente, bromeando con ella sobre la situación. Lo que sí hizo por ella fue complir su deseo de llevarla a un In-n-Out a comprarse una hamburguesa doble, papas con queso y una malteada de chocolate; rebelándose a las instrucciones de los doctores.

Afortunadamente todo salió bien, la mujer tiene su anillo de regreso y la pareja sigue con sus planes de boda, esperando que la futura novia no vuelva a usar joyería como botana.

