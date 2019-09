Mujer hispana dice ser víctima de discriminación por discapacidad física

(NOTICIAS YA).-Una mujer hispana de Tampa dice ser víctima de discriminación por una discapacidad física.

Paola Andrea Gutiérrez, de origen colombiano, nació sólo con un brazo, pero para ella, esa condición nunca ha sido un límite.

Hoy era el primer día de trabajo para Gutiérrez en una compañía de limpieza. Sin embargo, un mensaje lo cambió todo. Ella indica que está siendo discriminada.

El mensaje que recibió Gutiérrez:

“Hola Paola, la verdad no creo que la clientela que tengo lo vea de buen modo, ya intenté contratando a alguien de color y me fue muy mal…”

Gutiérrez le dijo al periodista de Noticias Univison Tampa Bay Filippo Ferretti que ella podía cumplir con todos los requisitos del trabajo, el cual ofrecía un pago de $10 por hora.

“Lo racial fue lo primero y luego lo físico. Si me dicen que no me dan el trabajo porque necesitas el inglés. Esa no es discriminación. Necesitan que sea competente, si necesitas tener un carro y no lo tienes, no es discriminación,”