Podrías ganar más de mil dólares viendo películas de terror

(NOTICIAS YA).- Halloween se acerca, y aquellos que disfrutan las películas de terror y suspenso podrían ganar unos dólares mientras llevan a cabo una de sus actividades favoritas.

De acuerdo con KVUE, en el marco del estreno de la cinta “Doctor Sleep”, secuela de “The Shining”, el sitio USDish.com invita a los fanáticos del cine de horror a ver 13 películas basadas en los libros de Stephen King y documentar el proceso.

La persona seleccionada ganará mil 300 dólares por su esfuerzo, pero antes deberá ver las 13 cintas y llevar un registro de su ritmo cardiaco y las veces que saltó de miedo, sus opiniones de cada cinta, cuál fue su favorita, si las vio solo o acompañado y cómo durmió tras el maratón.

Según el portal, el candidato ideal debe cuidar los detalles y estar dispuesto a compartir sus experiencias terroríficas en redes sociales.

Las películas que hay que ver son “Carrie”, “Children of the Corn”, “Christine”, “Creepshow”, “Cujo”, “Dreamcatcher”, “It”, “The Mist”, “Pet Sematary”, “Salem’s Lot”, “The Shining”, “Thinner” y “Misery”.

Algunas de las cintas han sido adaptadas al cine en más de una ocasión, como “It” y “Carrie”, por lo que solo será necesario ver una de las versiones.

Cabe destacar que USDish.com correrá con los gastos que implique ver estas 13 películas. Los participantes no serán sometidos a investigaciones o pruebas de drogas, solo es necesario ser mayor de edad y ciudadano o residente estadounidense.

Si te interesa participar, puedes dirigirte al siguiente enlace: usdish.com/get-paid-to-watch-stephen-king-movies.

