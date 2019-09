Rompe el silencio el cartero que quedó prensado en National City

(NOTICIAS YA).-

Romulo Ruiz, lleva cuatro operaciones reconstructivas luego de ser prensado entre dos vehículos mientras ejercía sus labores como cartero en National City. Los hechos ocurrieron el jueves 12 de septiembre y fue gracias a la reacción rápida de buenos samaritanos que hoy vive para compartir su historia.

“Cerré los ojos y dije Dios, si es mi tiempo, es mi tiempo,” dijo Ruíz.

Ruíz llevaba un año trabajando con la oficina del servicio postal.

“Amo mi trabajo mucho y quisiera un dia regresar a hacer lo que hacía,” agregó Ruíz.

El joven de 27 años quedó gravemente malherido al quedar prensado entre un vehículo y su camión del correo postal.

“Al estar yo agarrando el correo pues nada más sentí el impacto del carro que me pegó por atrás y recuerdo pues mucho dolor,” dijo Ruíz. “Recuerdo como el carro me empujo hacia adentro de la cajuela.”

En un video captado por una cámara de seguridad se ve cuando el chofer acelera su automóvil a una velocidad de 60 millas por hora. El conductor sufrió un ataque epiléptico que hizo que pisara el acelerador perdiendo el control del vehículo.

“Le estaba pegando al troque,” detalló Ruíz. “El dolor era bastante que no aguantaba y al sentir que el carro me deja libre con la fuerza que tenía me hice al piso.”

La reacción de unos buenos samaritanos fue inmediata y la diferencia entre la vida y la muerte.

“Pues tuve 3 ángeles, el policía, fue Moe, el señor del Car Audio place quien fue el que se metió al carro y lo puso de reversa,” recordó Ruíz. “Tenía mucha sed, una sed que no había sentido en mucho tiempo y en eso salió un ángel, una señora que me dio agua.”

Su esposa Yareth Sánchez también es repartidora de correo y estaba en su ruta cuando recibió una llamada que la estremeció.

“Es que el señor no debería de haber estado manejando el vehículo,” dijo Sánchez.

Hasta el momento, Ruíz lleva 4 cirugías reconstructivas en sus dos piernas ya que sus rodillas quedaron destrozadas en el impacto. El equipo médico ha tiene esperanza de que el joven sus dos piernas.

“Estar positivos 100% siempre y estar con Dios porque Dios es el que nos da esa segunda oportunidad,” dijo Ruíz.

En cuanto al conductor involucrado, como se trató de una emergencia médica, el caso ahora está en manos del Departamento de Motores y Vehículos quien determinará si el chofer podrá volver a tomar el volante.

“Primeramente Dios vamos a salir de esto más fuertes, juntos, unidos,” agregó Sánchez. “Lo único que yo pido es justicia.”

La familia de Ruíz ha creado una página para recaudar fondos con la meta de ayudar a la pareja con los gastos que se le avecinan.