Lo que se sabe de la misteriosa Área 51 y sus teorías de alienígenas

A mediados de julio el Área 51 se hizo viral con un evento en Facebook que invitaba a las personas de todo el mundo a invadir la secreta zona militar de EE.UU. hoy 20 de septiembre, con el objetivo de "ver a los aliens". Pero ¿de dónde surge esta idea en torno a este lugar?.

Si no eres fanático de la ciencia ficción seguramente no estás familiarizado con el Área 51, pero por décadas ha sido un punto de interés para todos aquellos que están convencidos de la existencia de vida alienígena. ¿Pero qué es realmente? A continuación te explicamos todo lo que se sabe (y lo que no se sabe) de esta misteriosa zona.

¿Por qué se dice que guarda secretos sobre alienígenas?

En 1989 un hombre llamado Robert Lazar aseguró a la prensa que fue contratado para trabajar en el Área 51 analizando tecnología presuntamente extraterrestre. De acuerdo con su testimonio durante este tiempo vio fotografías de autopsias de alienígenas y descubrió que aquí era donde el gobierno analizaba OVNIS.

A pesar de que su testimonio fue desacreditado, las declaraciones de Lazar provocaron un movimiento de creyentes en la vida alienígena que ha sido avivado con el paso de los años gracias a las producciones de ciencia ficción.

¿Qué dice el gobierno de EE.UU. sobre el Área 51?

En 2013 la CIA desclasificó documentos en los que por primera se reconocía que el Área 51 era una base militar secreta ubicada en Groom Lake, Nevada en donde probaron los programas de vigilancia aérea U-2 y Oxcart. Pero el gobierno asegura que ahora es simplemente es una instalación de la Fuerza Aérea de EE.UU. y no la base de investigación alienígena que se ha rumorado por tantos años.

¿Por qué EE.UU. no aclaró el misterio hasta 24 años después?

De acuerdo con los mencionados documentos de la CIA, el misterio detrás del Área 51 fue mantenido porque el gobierno estadounidense no quería que los soviéticos descubrieran el propósito de las instalaciones.

¿Quiénes trabajan en el Área 51?

A pesar de que el gobierno aclaró que esta zona es una base militar, no han dado detalles sobre las actividades que realizan ahí. Lo que se sabe es que los empleados del Área 51 llegan ahí en avión partiendo desde una terminal restringida del Aeropuerto Internacional McCarran, de acuerdo con la Enciclopedia Británica.

Cabe señalar que el Área 51 es una zona de restricción de vuelo, lo que significa que sólo un pequeño número de aviones sin marcar tienen permitido volar por encima de ella.

¿Cuál es la historia de EE.UU. con los OVNIs?

Recientemente se confirmó que el gobierno estadounidense ha invertido 22 millones de dólares en investigación de OVNIs y tanto la Marina como la Fuerza Aérea de EE.UU. han estado realizando esfuerzos en los últimos años para motivar a sus pilotos a reportar avistamientos de fenómenos aéreos no identificados.

Sin embargo, a pesar de que recientemente la Marina confirmó la autenticidad de 3 videos de objetos voladores no identificados, también indicaron que no saben la procedencia de éstos y que no necesariamente se cree que provengan de vida extraterrestre.

El resto de la “información” que existe sobre el Área 51 es en gran parte producto de teorías conspirativas realizadas por creyentes y fanáticos en la búsqueda de indicaciones de vida alienígena. Sin embargo no han habido pruebas concretas que indiquen que esos son los secretos que se ocultan detrás de las paredes de este misterioso lugar.

¿Tú de qué lado estás? ¿Eres de los que piensa que todo sobre los extraterrestres son puros inventos o de aquellos que quieren creer?.

