Abuela hispana es acusada de matar a su nieto a golpes

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Toledo, Ohio, enfrenta cargos de homicidio tras matar a su nieto de cinco años a causa de una golpiza.

De acuerdo con ABC News, fue la misma Yisenya Flores quien contactó al Departamento de Bomberos el jueves para reportar que el menor, de nombre Anjuan M. Hare III, se había caído de la cama, según reportaron medios locales.

El reporte de Flores aseguraba que el pequeño saltó desde un colchón que estaba colocado de lado hacia el piso alfombrado y se lesionó. El menor fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital Toledo, donde fue declarado muerto poco después.

El personal del centro médico se percató de que las lesiones no coincidían con el relato de Flores, por lo que alertaron a las autoridades, quienes procedieron a interrogar a la abuela.

La mujer eventualmente admitió que golpeó fuertemente a su nieto el día anterior pero no contactó a Emergencias, incluso aunque su nieto lucía aletargado y no respondía correctamente, aunado al hecho de que no pudo levantarse del suelo tras la golpiza.

El abuso, aparentemente, era algo común en el hogar, pues el forense determinó que la víctima padecía del “Síndrome del niño maltratado”, ya que presentaba heridas de mayor antigüedad que aún no sanaban del todo.

Yisenya Flores enfrentaba un cargo por poner en peligro a un menor y permanece recluida bajo fianza de 500 mil dólares. El cargo de homicidio fue agregado el sábado, y la mujer debe presentarse este lunes ante el juez para recibir formalmente la acusación.

