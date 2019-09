Madre de menor encontrada en auto en Tierra Santa comparece ante el juez

(NOTICIAS YA).-

Pricilla Márquez Harris se declaró inocente de los cargos que se le imputan por abuso infantil tras la muerte de Scarlett, su hija de 20 meses de edad. El pasado 5 de agosto a las 12:42 pm, Márquez habló al número de emergencia para reportar a su hija como desaparecida. Unos minutos después volvió a llamar para informar a las autoridades que había encontrado a la niña dentro de su vehículo y que no estaba respirando.

En la orden de arresto, se determinó que el día del hallazgo la temperatura estaba a 87ºF y el cuerpo sin vida de la pequeña alcanzó una temperatura de 106.8ºF. El testimonio de la madre ha sido inconsistente a lo largo de la investigación y el pasado jueves fue arrestada.

La mujer de 24 años de edad enfrenta cargos por un delito mayor por abuso infantil y dos acusaciones por lesiones a un niño menor de 5 años.

En un principio dijo que Márquez declaró que la noche anterior, ella y sus dos hijos, Scarlett y otro niño de 4 años, estaban viendo la televisión en la sala. Ella se tomó un medicamento y que todos se quedaron dormidos. Esto mientras su prima Kimberley Perry y su novio Thomas Belger se encontraban en el segundo piso trabajando en un proyecto de arte.

Luego de entrevistar a la pareja, las autoridades descubrieron que Márquez salió de la residencia para ir a ver a un amigo en la madrugada con la niña. A eso de las 5:30 AM, Perry y Belger escucharon a un adulto entrar a la casa pero no a la pequeña. La madre se despertó como a las 10:30 AM y empezó a preguntar por Scarlett.

En una nueva interrogación, Márquez aceptó que fue a ver a Mike Molle, un hombre con quien sostenía una relación pero negó llevar a la niña con ella. Molle dijo que la mujer llegó a su casa a la 1 AM sin la menor pero nunca fue a su vehículo para verificar que la niña estuviera ahí. Según la orden de arresto, la mujer se fue a la mañana siguiente y se llevó al cachorro de Molle.

La próxima audiencia para Márquez será el 2 de octubre y de ser hallada culpable podría ser condenada a 12 años en prisión.