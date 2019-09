Condado de Santa Cruz recibe fondos para programa de seguridad escolar

(NOTICIAS YA).- Más de 700 mil dólares serán destinados para programas de seguridad escolar en el condado de Santa Cruz.

El Departamento del Alguacil del condado, trabajará en conjunto con el Departamento de Libertad Condicional y la Oficina de Educación para reducir los incidentes de violencia en las escuelas e implementar programas de justicia restaurativa en donde los estudiantes se dan cuenta del impacto que están teniendo con su comportamiento.

Desde comienzos del año el Departamento del Alguacil del condado de Santa Cruz ha investigado al menos dos amenazas creíbles en planteles educativos.

La idea es evitar los castigos, pero procurando que los estudiantes se den cuenta de cómo sus acciones tienen consecuencias.

“No se trata de castigar a una persona que está acosando, sino que se de cuenta de cómo eso impacta a los otros estudiantes para que ellos tengan empatía y no lo hagan porque no quieren el castigo pero porque no lo deben de hacer”, dijo Faris Sabbah, superintendente de la Oficina de Educación del condado de Santa Cruz.

Según Brian Cleveland, portavoz del Departamento del Alguacil, un sargento va a encargarse de que los oficiales den recursos en las escuelas.

Se estima que el programa podría entrar en efecto a finales de este año.