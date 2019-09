Encuentran muerto a pequeño de 2 años junto a su padre tras Alerta Amber

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de California cancelaron una Alerta Amber activada por un niño de 2 años secuestrado por su padre luego de que encontraron los cuerpos de ambos junto al vehículo con el que eran buscados.

Los cadáveres de padre e hijo fueron encontrados en un área remota cerca de Clark Fork Road, en el condado de Tuolumne, la noche del domingo.

VIDEO: Ofrecen 25 mil dólares por menor hispana desaparecida en NJ

La Oficina del Alguacil del Condado de Tuolumne informó que los cuerpos estaban junto con el Hyundai Elantra rojo que las autoridades policiales de todo el estado habían estado buscando durante el fin de semana.

La desaparición del pequeño fue reportada el sábado 21 de septiembre, luego de que Steven Weir, de 32 años, no llegó a su cita con su expareja Sarah Weir para entregar al niño, John, como parte de su custodia compartida.

La familia reportó el hecho a la policía y la Oficina del Alguacil del Condado de Merced inició la búsqueda de ambos como un secuestro por parte de Steven.

LEE: Encuentran cadáveres de abuela y nieta que activaron una Alerta Amber

“Esta es absolutamente mi peor pesadilla, y siento que estoy viviendo en un sueño que no se detendrá, no puedo despertar de esto. No desaparecerá”, dijo Sarah tras enterarse de la muerte de su bebé, según detalla Action News.

El mismo medio logró contactarla la noche del domingo por teléfono y ella expresó que vivía con miedo de que esto pudiera ocurrir desde que inició el divorcio con Steven.

El hombre se había mostrado agresivo y emocionalmente inestable tras la separación.

LEE: Alerta Amber para encontrar a 2 hermanitos que no estaban perdidos

Sarah temió lo peor cuando perdió contacto con ellos desde el viernes en el área de Merced y su miedo creció cuando Steve no se presentó con John en la cita que tenían el sábado para intercambiar la custodia.

Los investigadores del caso aún no han revelado ningún detalle sobre la causa de la muerte o cómo descubrieron los cuerpos.