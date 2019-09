Hombre hispano se encuentra desesperado por problemas de salud y trabajo

(NOTICIAS YA).-Un hombre de origen puertorriqueño se encuentra desesperado ya que no puede trabajar por una condición de salud.

Además, Michelob Maldonado, también enfrenta una orden de desahucio en dos semanas.

“Es esclerosis múltiple y lo que yo te puedo decir es de los efectos que ha causado la vista está bien borrosa. Todavía no he recuperado, el movimiento de las manos y obviamente no puedo caminar muy bien,”

Dijo Maldonado

Su esposa aún no tiene una residencia permanente en Estados Unidos. Por esa razón, se dificultan las alternativas de pedir ayuda.

“Al no tener los recursos no me pueden ayudar. Fui al salvation army y ellos me dijeron que ella no teniendo seguro social no la pueden ayudar,”