¿Qué es el Día Nacional de Registro de Votantes y por qué se celebra?

(NOTICIAS YA).- Este 24 de septiembre se celebra el Día Nacional de Registro de Votantes, una tradición que data de 2012 y busca fortalecer la democracia en Estados Unidos.

Como cada cuarto martes de septiembre, el Día Nacional de Registro de Votantes tiene como objetivo asegurar que todos tengan la oportunidad de votar y no sean parte de los millones de estadounidenses que no pueden ejercer su derecho al no saber o poder registrarse antes de las elecciones.

Este martes, voluntarios y organizaciones de todo el país saldrán a las calles para crear conciencia de las oportunidades que existen para registrarse para votar, y así llegar a decenas de miles de electores que podrían no estar registrados o desconocen cómo hacerlo.

Para cumplir sus metas, los voluntarios saldrán a sus comunidades, escuelas, eventos o lugares de trabajo para enseñar a la gente cómo registrarse para votar, además de implementar la tecnología para ayudar a los interesados a encontrar dónde registrarse, ya sea de forma física o en línea.

La meta es que decenas de miles de votantes puedan registrarse para votar, tanto en persona como por internet, en un solo día. Cabe destacar que el Día Nacional de Registro de Votantes en 2018 logró que más de 800 mil personas en todo el país se registraran para emitir su voto.

Otro de los objetivos de esta campaña es involucrar a los votantes latinos para que participen en las elecciones de 2020.

El voto hispano en las próximas elecciones será decisivo, poderoso e histórico, ya que los latinos por primera vez conformarán la principal minoría racial o étnica entre los votantes, equivalente al 13% del electorado, según datos de Pew Research.