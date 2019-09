Cámara de comercio hispana anuncia premios “prestigio hispano”

(NOTICIAS YA).-La Cámara de Comercio Hispana dio a conocer a los ganadores del premio “prestigio hispano” en una ceremonia en la ciudad de Tampa.

Según los integrantes, los ganadores deben poseer cualidades específicas y tener una influencia positiva en la comunidad hispana de la bahía.

Dijo Diane Cortes, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispano

Entre los ganadores se encuentran periodistas, líderes comunitarios, empresarios, escritores e ingenieros. Entre los reconocidos está el periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, quien fue honorado por su compromiso con llevar las noticias más importantes a la comunidad hispana de Tampa. Es la primera vez que se le otorga este reconocimiento a Ferretti.

“Lo más importante es poder hacer mi trabajo, darle voz a los que no la tienen. No me considero un héroe, solamente estoy haciendo mi trabajo con pasión y dedicación,”