EXCLUSIVA: mujer dice que maestro tocaba inapropiadamente a su hijo

(NOTICIAS YA).-Una mamá hispana de Brandenton pide justicia luego de que un maestro presuntamente realizara comportamientos inanpropiados a su hijo sordo.

María, a quien se le llamará así para no revelar su identidad, lleva más de 15 días de angustia pensando que pudo pasar con su hijo de ocho años en la escuela elemental Daughtry. El Departamento de niños fue el que le informó a María sobre lo que ocurría.

Dijo María

No obstante, ella indicó que nadie en la escuela le informó sobre esta situación.

“Tiene sordera [el niño] de nacimiento. La escuela no me ha dicho y no me ha comunicado lo que pasó,”