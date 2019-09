Denuncian por fraude a reconocido abogado de Tampa José Toledo

(NOTICIAS YA).-Un abogado hispano de Tampa está siendo acusado de estafar a varios clientes. La gran mayoría de casos son migratorios.

El abogado José Toledo está recibiendo descenas de denuncias por parte de clientes. Uno de ellos es Santiago García, quien indica que Toledo no le devolverá “absolutamente nada.”

“Aquí no hay reembolsos. No, hasta el día de hoy no se nada del hombre, le di $1,500 y nada, no contesta las llamadas, tiene todos los teléfonos desconectados, en la oficina de allá de al lado de inmigración no hay nada,”

Dijo García

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, intentó ponerse en contacto con Toledo. Sin embargo, no hubo respuesta. Una de sus oficinas legales en Tampa no está operando. Otra presunta víctima, Monica Vázquez, dijo que Toledo no cumplió con el pago de su accidente.

“El total era $7,500 que el seguro le pagó al trust del abogado eso fue en marzo y nada ellos me decían que primero teniamos que esperar,”

Dijo Vázquez

Por lo tanto, ella lo denunció ante la Barra de Abogados de la Florida.

“Me han dicho que tienen como 30 otras quejas, no sólo de gente que está esperando su dinero, sino que hay inmigrantes también,”

Agregó Vázquez

Toledo fue arrestado a comienzos de este año por delitos vinculados a violencia doméstica.

