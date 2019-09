Hijos de José José aseguran que no encuentran el cuerpo de su padre

(NOTICIAS YA).- Tras los reportes del fallecimiento del cantante José José, dos de sus hijos aseguran que no han podido dar con el paradero de los restos de su padre y que tanto el hospital y la funeraria, como su hermana Sara; se han rehusado a dar información sobre la situación.

De acuerdo con reportes de Azteca Noticias los hijos mayores del cantante, Marysol Sosa y José Joel, acudieron esta mañana a una funeraria en busca de los restos de José José. Sin embargo al llegar descubrieron que no estaban ahí.

“No sabemos qué está pasando”, dijo José Joel ante decenas de reporteros que lo acompañaron hasta el interior de la funeraria mientras cuestionaba a una de las empleadas. El hijo aseguró que “contactos” los dirigieron a este establecimiento.

De la misma forma, los hijos aseguran que tras acudir al Hospital Homestead en Florida -en el que se reportó que José José había fallecido-, el personal se rehusó a darles información a pesar de ser familiares directos.

Fue por esta razón que decidieron cruzar al centro comercial frente al hospital para llamar a la policía, según Azteca. Videos del momento muestran a los oficiales en el interior de un restaurante hablando con un grupo de personas entre las cuales se encuentran los dos hijos.

Según los reportes un amigo les aconsejó buscar a un abogado en EE.UU. para solicitar una orden de cateo en la casa de Sara, debido a que ella era quien estaba más cercana al cantante y lleva gran parte del día sin responder a las llamadas de la familia.

Los hijos expresaron que sólo quieren poder ver los restos de su padre para confirmar su muerte y que hasta no hacerlo, dudan de los reportes. “No estamos en ningún momento peleando el dinero ni la herencia, no nos interesa”, aseguró José Joel agregando que lo que les importa es encontrar a su padre.

El hijo indicó que no ha visto ni sabido nada de su padre desde hace un año y que se enteró del fallecimiento luego de los reportes. “México es el lugar donde José José debe de estar. No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo”, agregó en la entrevista.

