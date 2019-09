Hombre apagó el incendio de su auto con unas botellas de cerveza

(NOTICIAS YA).- Un hombre alemán se llevó una gran sorpresa cuando mientras manejaba se dio cuenta que su auto había empezado a incendiarse y el su desesperación por extinguir las flamas usó lo primero que tuvo a la mano: Botellas de cerveza.

LEE: Mujer se detuvo en gasolinera y encontró a desconocida en su cajuela

Todo sucedió mientras manejaba por la carretera Autobahn cerca del pueblo de Hösbach en Bavaria el pasado martes 24 de septiembre. Fue ahí donde empezó a oler algo extraño proviniendo de su vehículo.

Cuando se detuvo a ver qué estaba pasando, descubrió que debajo de su cofre había llamas. Así que corrió rápidamente al interior del auto y sacó unas botellas de cerveza que tenía guardadas, con el objetivo de usarlas para apagar el incendio.

Afortunadamente el pensamiento rápido del hombre evitó que la situación pasara a mayores y cuando llegaron los bomberos ya no había mucho que tuvieran que hacer pues él tenía todo bajo control. Sin duda quien dice que la cerveza no deja nada bueno, es porque no ha apagado un incendio con ella.

LEE: Cuando ni para ladrón sirves: 2 autos robados chocan uno con el otro